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Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Hem Kırkağaç'ta hem Akhisar'da yüzer konut inşasına başlayacağız

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "(Akhisar'daki deprem) Yapıları ağır hasar gören vatandaşlarımızın kesin hasar tespit neticeleriyle birlikte TOKİ Başkanlığımızca hem Kırkağaç'ta hem Akhisar'da yüzer konut inşasına başlayacağız." dedi.

Tolga Albay   | 24.01.2020
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Hem Kırkağaç'ta hem Akhisar'da yüzer konut inşasına başlayacağız

İzmir

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "(Akhisar'daki deprem) Yapıları ağır hasar gören vatandaşlarımızın kesin hasar tespit neticeleriyle birlikte TOKİ Başkanlığımızca hem Kırkağaç'ta hem Akhisar'da yüzer konut inşasına başlayacağız." dedi.

"Yarın itibarıyla ağır hasarlı binaların yıkımına başlayacağız"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, "(Akhisar'daki deprem) Yarın itibarıyla ağır hasarlı binaların yıkımına başlayacağız. Bu binalarda yaşayanları güvenli bir şekilde misafirhane ve otellerde misafir edeceğiz. İlk etapta 10 bin lira, toplamda 21 bin lira acil yardım ödeneği göndereceğiz." dedi.

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