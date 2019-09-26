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Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Hasar tespiti ve incelemelere süratle devam ediyoruz

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, "Deprem sonrası İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerimiz başta olmak üzere hasar tespiti ve incelemelere süratle devam ediyoruz."dedi.

Ayşe Şensoy Boztepe   | 26.09.2019
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Hasar tespiti ve incelemelere süratle devam ediyoruz

Ankara

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da kent genelinde hissedilen ve merkez üssü Marmara Denizi Silivri açıkları olan 5,8 büyüklüğünde deprem nedeniyle Twitter hesabından açıklamada bulundu. 

Bakan Kurum paylaşımında, şu bilgileri verdi:

"İstanbul'da meydana gelen deprem sonrası İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerimiz başta olmak üzere çevre illerden gelen ekiplerimizle Valiliğimiz koordinesinde AFAD ile hasar tespiti ve incelemelere süratle devam ediyoruz. Depremde can kaybı yaşanmaması en büyük tesellimizdir. Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay ile süreci yakından takip ediyoruz. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Allah milletimizi her türlü afetlerden korusun."


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