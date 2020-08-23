Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Giresun'da heyelanların yaşandığı bölgeleri havadan inceledi
Bakan Kurum, Giresun üzerinde havadan incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldı.
Giresun
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Giresun'da heyelanların yaşandığı bölgeleri havadan inceledi.Ordu-Giresun Havalimanı'ndan helikopterle Doğankent'e hareket eden Bakan Kurum, Giresun üzerinde havadan incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldı.
Sel sularının Karadeniz'e karıştığı alanda çamur nedeniyle denizin renginin değiştiği görüldü.
Bakan Kurum'un, Giresun'da selin zarar verdiği Doğankent ardından da Dereli'ye geçerek hasar tespit çalışmalarını yerinde inceleyeceği öğrenildi.
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