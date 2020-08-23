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Giresun'daki sel bölgesi havadan görüntülendi
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Giresun'da heyelanların yaşandığı bölgeleri havadan inceledi

Bakan Kurum, Giresun üzerinde havadan incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldı.

Duygu Avunduk   | 23.08.2020
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Giresun'da heyelanların yaşandığı bölgeleri havadan inceledi

Giresun

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Giresun'da heyelanların yaşandığı bölgeleri havadan inceledi.

Ordu-Giresun Havalimanı'ndan helikopterle Doğankent'e hareket eden Bakan Kurum, Giresun üzerinde havadan incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldı.

Sel sularının Karadeniz'e karıştığı alanda çamur nedeniyle denizin renginin değiştiği görüldü.

Bakan Kurum'un, Giresun'da selin zarar verdiği Doğankent ardından da Dereli'ye geçerek hasar tespit çalışmalarını yerinde inceleyeceği öğrenildi.




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