Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Elazığ'da konut projelerini başlattık

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Elazığ'da yaklaşık 19 bin bağımsız bölümden oluşan konut projelerini başlattık
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Elazığ'da yaklaşık 19 bin bağımsız bölümden oluşan konut projelerini başlattık. Ecdadımızın bize bıraktığı kültürü yansıtacak evleri inşa etmek üzere kollarımızı sıvadık." dedi.
Elazığ
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Elazığ'da yaklaşık 19 bin bağımsız bölümden oluşan konut projelerini başlattık. Yerinde yapabileceklerimizi yerinde, yerinde yaparken de zemin artı 4'ü, 5'i geçmeyecek, mahalle kültürü diyeceğimiz, ecdadımızın bize bıraktığı o tarihi, kültürü, medeniyeti yansıtacak, cumbalı, kemerli evleri inşa etmek üzere kollarımızı sıvadık." dedi.
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