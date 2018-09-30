Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, "Belediyelerimize gönderdiğimiz paraları şehirlere harcamadılar, halk yerine terör örgütlerine harcadılar. Şimdi devletin gönderdiği kaynağın tamamı halk için harcanıyor." dedi.

MARDİN

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Fatma Varank ile Mardin Valiliğini ziyaret etti, Belediye Başkan Vekili Vali Mustafa Yaman'la bir süre görüştü.

Ziyaretin ardından konuşan Kurum, Endonezya’daki depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilediklerini ve ülke olarak Endonezya'nın yanlarında olduklarını söyledi.

İstanbul'da meydana gelen selin de taşkınlara yol açtığını ve 2 evde hasar meydana geldiğini belirten Kurum, bakanlık ekiplerinin sahada gerekli tespit ve çalışmaları yaptığını anlattı.

Terör saldırılarının Doğu ve Güneydoğu'da şehirlerde büyük zarara yol açtığını vurgulayan Kurum, belediyelere gönderilen kaynaklarla bu zararın büyük ölçüde giderildiğini dile getirdi. Bakan Kurum, şöyle konuştu:

"Geçen hafta Hakkari'deydik, dün Şırnak. Belediyelerimize gönderdiğimiz paraları şehirlere harcamadılar, halk yerine terör örgütlerine harcadılar. Tabi devlet onların elini, belini kırdı. Gereken cevabı devletimiz, güvenlik güçlerimiz verdi. Şimdi de Mardin'de valimiz, belediye başkanlığımızı yürütüyor. Yine ilçelerimizde kaymakamlarımız, belediye başkanlığı görevini yürüyor. Devletin gönderdiği kaynağın tamamı halk için harcanıyor. Hepimiz de şahit oluyoruz ki halk için harcandığı zaman parklar, bahçeler, çocukların oynayabileceği alanların hepsi Doğu'da ve Mardin'de yapılabiliyor. Mardin halkı en iyisini layık ve hak ediyor. İnşallah belediye başkanlığı ve valiliğimiz eliyle yapılması gerekenleri sahada bir bir yapıp halkımızın kullanımına açacağız."

Kentsel dönüşüm konusunda bütün ilçelerde çalışmaların yürütüldüğünü, vatandaşlarla iş birliği halinde olunmayan hiçbir projeyi kabul etmeyeceklerinin altını çizen Kurum, "Kentsel dönüşümde tüm Türkiye'de vatandaşın gönül birliği, iş birliği, el birliği olmadığı hiçbir projeye bakanlık olarak izin vermeyiz. Burada çoğunluğu sağladığımız projelerde kentsel dönüşüme gideceğiz. Kentsel dönüşüm tamamen yerinde hak sahipleriyle uzlaşı içinde olacağız." ifadelerini kullandı.

"Terörden zarar gören vatandaşlara evlerini en kısa zamanda teslim edeceğiz"

Bakan Murat Kurum, terör saldırılarından zarar gören Nusaybinliler için yapılan konutlara değinerek, "Nusaybin'de 6 bin 140 konut, toplamda yaklaşık 1,5 milyar değerinde bir yatırım yapıyoruz. Terörden zarar gören bütün vatandaşlarımıza evlerini en kısa zamanda inşallah teslim edeceğiz. Genel proje ortalaması yaklaşık yüzde 81 seviyelerinde. Bunun yanında 16 taziye evi yapıyoruz. 5 cami ve 3 okul inşaatı da devam ediyor. Bunları da inşallah kısa zaman da bitireceğiz." dedi.

Din, dil, ırk ayrımı gözetmeden tüm mezheplerin yaşadığı Mardin'in, Güneydoğu'dan tüm ülkeye mesajlar verdiğini aktaran Kurum, bu kadim şehrin özelliklerini koruyarak turizm ve sanayi şehri olma yolunda yapılacak bütün çalışmalara destek vereceklerini söyledi.

Bir gazetecinin Mardin Kalesinin turizme ne zaman açılacağı sorusuna karşılık Bakan Kurum, "Turizm Bakanlığımız ve Milli Savunma Bakanlığımız çalışmalarını sürdürüyor. O da en kısa zamanda Mardin halkının hizmetine açılacak. Gereken desteği, yardımı ne gerekiyorsa yapacağız." diye konuştu.

İmar Barışı

Murat Kurum, "İmar Barışına" ilişkin soruya şu yanıtı verdi:

"İmar Barışıyla alakalı süreç devam ediyor. 31 Ekim'de başvuru süresi sona eriyor ve 31 Aralık'ta da bedellerin yatırılma süreci sona eriyor. Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi Mardin'de de kaçak binalar mevcut. İmar Barışımız 31 Aralık 2017 tarihi itibari ile yapılmış bitirilmiş konutları içeriyor. Mardin'de kaçak binaların tespitini sahada yaptılar. Valiliğimize bunları bildiriyoruz ve yıkımları gerçekleştirilecek."

Muhabir: Halil İbrahim Sincar