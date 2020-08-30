Euro
8.79
Dolar
7.34
BIST 100
1,100.55
Altın
1,964.91
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde ışıklı İHA gösterisi gerçekleştiriliyor Adana'nın Karaisalı ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
logo
Türkiye

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum Dereli'de incelemelerini sürdürdü

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Giresun'daki selden etkilenen Dereli ilçesinde incelemelerini sürdürdü.

Eyüp Elevli   | 30.08.2020
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum Dereli'de incelemelerini sürdürdü Fotoğraf: Abdulhamit Topal / AA

Giresun

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Giresun'un Dereli ilçesinde selden hasar gören cadde ve sokaklarda yürütülen iyileştirme çalışmalarını inceledi.

Hasarlı ve riskli oldukları için yıkım kararı alınan binaların bulunduğu alana gelen Kurum, bir süre iş makineleri aracılığıyla gerçekleştirilen yıkımları izledi.

Asfalt çalışmaları tamamlanan Celal Müdür Caddesi'nde incelemelerini sürdüren Kurum'a bazı vatandaşlar teşekkür etti.

İlçe sakinlerinden Hayrettin Dikmen, yapılan çalışmalara inanamadığını vurgulayarak, "Gece saat 12'de yattım, sabah 6'da kalktım burası asfalt. Böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir şeyler oldu, inanamıyoruz. Biz, 'iki senede ayağa kalkamayız' diyorduk. 8 günde asfalt döküldü. Allah razı olsun, var olsun devletimiz." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüste son 24 saat
Türkiye'de Kovid-19'u yenenlerin sayısı 243 bin 839'a ulaştı
ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 186 bin 875'e yükseldi
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 990 bini geçti
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 25 milyon 182 bini geçti

Benzer haberler

Giresun'da selde şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Aykut Variyenli için tören düzenlendi

Giresun'da selde şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Aykut Variyenli için tören düzenlendi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum Dereli'de incelemelerini sürdürdü

İçişleri Bakanı Soylu, Dereli ve Espiye'de incelemelerde bulundu

Bakan Pakdemirli selde fındığı zarar gören kadının zararını karşılayacak

Bakan Pakdemirli selde fındığı zarar gören kadının zararını karşılayacak
Bakan Pakdemirli selde ineği telef olan vatandaşa inek verdi

Bakan Pakdemirli selde ineği telef olan vatandaşa inek verdi
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum selden etkilenen Avluca'da incelemelerini sürdürdü

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum selden etkilenen Avluca'da incelemelerini sürdürdü