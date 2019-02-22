Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bir dizi temaslarda bulunmak için geldiği Bolu'da, TOKİ tarafından inşa edilen Büyük Sanayi Sitesi inşaatında inceleme yaptı. İnşaat işini üstlenen firmanın yetkililerinden bilgi alan Kurum, daha sonra sitede dükkan sahibi olacak esnafla bir araya geldi.

Bakan Kurum, daha sonra FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığına yönelik saldırıda şehit olan polis memuru Velid Bektaş'ın İzzet Baysal Mahallesi'nde yaşayan ailesini ziyaret etti.

Burada şehidin ailesiyle sohbet eden Kurum, yine darbe girişiminde İstanbul'da şehit düşen Ozan Özen'in Sümer Mahallesi'nde ikamet eden ailesiyle görüştü.

AK Parti Bolu İl Başkanlığı tarafından düzenlenen "Mahalle Buluşması" etkinliğine de katılan Bakan Kurum, burada yaptığı konuşmada, bakanlığının hem Bolu hem de Türkiye genelindeki çalışmaları hakkında bilgi verdi, özellikle kentsel dönüşüm projelerini önemsediklerini anlattı.

"Şehir planlarını 50-100 yıllık yapacağız"

Murat Kurum, Bolu'da kentsel dönüşümün yüzde 70 oranında tamamlandığını aktararak, "Tüm şehirlerimizde kentsel dönüşümü sürdürüyoruz ve az katlı yatay mimariye uygun projeler gerçekleştirmek istiyoruz. Şehir planlarını 50-100 yıllık yapacağız. Ve bunlar, hakkaniyet çerçevesinde vatandaşların da içinde olduğu planlar olacak. Vatandaşın talebi neyse bu talepler doğrultusunda planları oluşturacağız." diye konuştu.

Kentsel dönüşümün yanı sıra depremle ilgili dönüşüme de çok önem verdiklerini vurgulayan Kurum, "81 vilayetimize depremle ilgili yazı yazdık. Depremle ilgili dönüşümde artık kararlıyız. Sayın Cumhurbaşkanımızın 2012 yılında başlattığı bu seferberliği, bedeli ne olursa olsun bu dönüşümü gerçekleştireceğiz." şeklinde konuştu.

Konuşmasında 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere de değinen Kurum, hem Bolu'da hem de Türkiye'nin birçok ilinde Cumhur İttifakı yapıldığını anımsattı.

Bakan Kurum, Cumhur İttifakı'nın önemine değindiği konuşmasını şöyle tamamladı:

"Az önce 2 şehidimizin ailesine uğradık. 15 Temmuz şehidi ikisi de ve görüyoruz ki onların vicdanları sızlıyor. Bizim çocuklarımız bu ülkenin bekası için, bu ülkenin birliği ve beraberliği için can verdiler. Şu an 'illet ittifakına' baktığınızda PKK’nın partisi ile beraber hareket ediyor. Biz ne ile mücadele ediyoruz, bunlar ne ile. Biz bu toprak, vatan, bayrak için şehit veriyoruz, gazi veriyoruz. Bunlar vatandaşa harcaması gereken paraları dağa götürenler, PKK’ya götürenlerle birlikte hareket ediyorlar. İnşallah 31 Mart'ta biz bunlara çok net bir şekilde cevap vereceğiz."