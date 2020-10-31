Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Depremin olduğu andan itibaren şu ana kadar 100 vatandaşımızı kurtardık
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, depremin olduğu andan itibaren şu ana kadar 100 vatandaşın kurtarıldığını açıkladı.
Ankara
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AFAD İzmir Koordine Merkezinde açıklamalarda bulundu.
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, İzmir'deki depremle ilgili, "Sahada fiilen yaklaşık 5 bin arama kurtarma personeli çalışma yürütüyor." dedi.
Bakan Kurum, "17 binamızda yıkım gerçekleşmişti, arama kurtarma faaliyetleri şu an 8'inde devam ediyor." ifadelerini kullandı.
Kurum, bütün binalara girerek hasar tespit çalışmalarını yapılacağını söyledi.
"56 bin kişi kapasiteli mobil beslenme ünitelerimiz şu an alanda"
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, depremin olduğu andan itibaren şu ana kadar 100 vatandaşın kurtarıldığını açıkladı.
Kurum, "Vatandaşlardan ricamız, hasar tespit ekiplerinin çalışmalarını tamamlamasından sonra binalara girmeleri. Yıkılma riski olan binalar var." dedi.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, "Binasına giremeyecek, eşyasını alamayacak vatandaşlarımıza eşya yardımı yapılacak." diye konuştu.
Bakan Kurum, "56 bin kişi kapasiteli mobil beslenme ünitelerimiz şu an alanda. Ağır hasarlı binalar için taşınma yardımı yapılacak." ifadelerini kullandı.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, "TOKİ, kalıcı konutların yapımı için AFAD'la koordinasyon halinde hem yerinde hem de rezerv alanlarda süreci başlattı." dedi.
Kurum, yıkılan veya yıkılma riski bulunan ağır hasarlı binalara ilişkin bütün vatandaşlara kira yardımı yapılacağını söyledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.