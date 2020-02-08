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Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum deprem bölgesinde inceleme yaptı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Elazığ'daki depremde yıkılan binaların enkaz kaldırma çalışmalarının yürütüldüğü alanlarda incelemelerde bulundu.

Aziz Aslan,Bestami Bodruk   | 08.02.2020
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum deprem bölgesinde inceleme yaptı

Elaziğ

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ'daki 6,8'lik depremde yıkılan binaların enkaz kaldırma çalışmalarının yürütüldüğü alanlarda incelemelerde bulundu.

Kurum, Mustafa Paşa Mahallesi'nde ağır hasarlı olduğu tespit edilen ve yıkımına başlanan binaların bulunduğu alanı inceledi.

Çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Bakan Kurum depremzedelerle görüştü ve taleplerini dinledi.

Daha sonra Fırat Üniversite Hastanesine geçen Kurum, Mustafa Paşa Mahallesi'nde enkaz kaldırma çalışması sırasında geçirdiği iş kazası sonucu hayatını kaybeden Nurettin Kaya'nın ailesiyle de görüşerek, başsağlığı dileğinde bulundu.

Daha sonra Sürsürü ve Abdullah Paşa mahallelerindeki yıkım çalışmalarını yerinde inceleyen Murat Kurum, ardından da İlbankta düzenlenen değerlendirme toplantısına katıldı.

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