Euro
9.77
Dolar
8.39
BIST 100
1,112.37
Altın
1,879.51
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Emrah Apartmanındaki arama kurtarma çalışmalarında bir kişinin canlı bedenine ulaşıldı İzmir'deki Emrah Apartmanı enkazından yaklaşık 58 saat sonra 14 yaşındaki kız çocuğu yaralı çıkarıldı
logo
Türkiye

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Artık hasarlı binaların yıkım süreçlerini başlattık

Bakan Kurum, İzmir'deki depremde yıkılan binalara ilişkin, "Bu sürece ilişkin sorumluları kimse bu sorumlularla ilgili her türlü cezai, hukuki işlemi yapacağımızı vatandaşlarımızın bilmesini isterim" açıklamasında bulundu.

Ali Korkmaz,Yusuf Şahbaz,Etem Geylan   | 02.11.2020
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Artık hasarlı binaların yıkım süreçlerini başlattık Fotoğraf: Ömer Evren Atalay/AA

İzmir

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir'deki deprem sonrası artık hasarlı binaların yıkım süreçlerini başlattıklarını söyledi.

Kurum, arama kurtarma çalışmaları devam eden Doğanlar Apartmanı enkazında incelemelerde bulunduktan sonra yaptığı açıklamada, arama kurtarma işinin kahramanlarının, AFAD'ın, UMKE'nin yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

Kurum, "Özverili bir çalışma yürütüyorlar, durmaksızın. Vardiyalı bir şekilde tüm ekiplerimiz bu çalışmayı yürütüyorlar. Artık binalarımızın alt katlarına inmeye başladık. Yukarıdan ala ala, hassasiyetle çalışıyor ekiplerimiz. Burada da 2. kata kadar geldiler. Yarın artık zemin kat seviyesine ulaşacaklar. Dua ediyoruz, vatandaşlarımızı sağ salim kurtarabilmek için." dedi.

Enkaz kaldırma çalışmalarında ilerleme kaydedip hasar gören binalarda arama kurtarma faaliyetlerinde artık sona doğru yaklaşacaklarını belirten Kurum, şöyle konuştu:

"Artık hasarlı binaların yıkım süreçlerini başlattık. Hasar tespitlerini yapıyoruz, vatandaşlarımıza gerekli bilgilendirmeyi uyarıları yapıyoruz. Hep birlikte yürütüyoruz.

Yarın detaylı bir açıklama yapacağız. Tüm vatandaşlarımız müsterih olsun. Burada, İzmir'imizde her çalışma kontrol altında yürütülüyor. İnşallah hızlı bir şekilde yapıp vatandaşlarımıza ulaşmak, önceliğimiz bu. Öbür işleri zaten yapıyoruz. Elazığ'da, Malatya'da, Van'da ne yaptıysak, burada da aynı şekilde, aynı özveriyle, aynı hızla yapıp, vatandaşlarımızın yaralarını en kısa sürede saracağız."

Yıkılan binalara ilişkin savcılığın tahkikat başlattığını kaydeden Kurum, "Yıkım nedenlerinin, buralardaki beton kalitesinin, projeye uygun olup olmadığının, proje dışı bir imalat olup olmadığının tespitlerini yapıyorlar ve bu sürece ilişkin sorumluları kimse bu sorumlularla ilgili her türlü cezai, hukuki işlemi yapacağımızı vatandaşlarımızın bilmesini isterim." ifadelerini kullandı.

Açıklamanın ardından depremzedelerle bir araya gelen Bakan Kurum, vatandaşların sorunlarını dinledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüs salgınında son 24 saat
İtalya'da Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 700 bini geçti
Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 106 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 74 kişi hayatını kaybetti
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 236 bini geçti
İran'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında 25 eyalete giriş-çıkışlar yasaklandı

Benzer haberler

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Artık hasarlı binaların yıkım süreçlerini başlattık

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Artık hasarlı binaların yıkım süreçlerini başlattık

İzmir genelinde 1712 çadırın kurulumu tamamlandı

Somali Başbakanı Roble'den Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'a İzmir'deki deprem nedeniyle dayanışma mesajı

İzmir'deki depremde iki katı çöken Yılmaz Erbek Apartmanı'nın yıkımı başladı

İzmir'deki depremde iki katı çöken Yılmaz Erbek Apartmanı'nın yıkımı başladı
Adalet Bakanı Gül, tedavi gören depremzedeleri ziyaret etti

Adalet Bakanı Gül, tedavi gören depremzedeleri ziyaret etti
Depremde annesini kaybeden milli özel sporcu, hayallerini dayısıyla gerçekleştirecek

Depremde annesini kaybeden milli özel sporcu, hayallerini dayısıyla gerçekleştirecek