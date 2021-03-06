Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Amasra'da, Termik santrale ilişkin yürüyen bir ÇED süreci bulunmamaktadır
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, "Amasra'da, Termik santrale ilişkin yürüyen bir ÇED süreci bulunmamaktadır. Amacımız buradaki doğal güzelliklere, Amasra'mıza zarar verecek adımları atmamaktır." dedi.
Bartın
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "(Amasra) Termik santrale ilişkin yürüyen bir ÇED süreci bulunmamaktadır. Amacımız buradaki doğal güzelliklere, Amasra'mıza zarar verecek adımları atmamaktır ki bu noktada yapmış olduğumuz istişareler de bu çerçevededir." dedi.
Bakan Kurum, "Hedefimiz 5 yıl içerisinde ülkemizde acil öncelikli dediğimiz 1,5 milyon konutun dönüşümünü sağlamaktır. Bu anlayışla şehirlerimize gidiyor ve şehirlerimizde de kentsel dönüşüm anlamında, deprem dönüşümü anlamında kararları alıyoruz ve kararlı bir şekilde yolumuza devam ediyoruz. Vatandaşımızın bu süreçte mağduriyet yaşamaması adına da Meclis'te çok önemli düzenlemelere imza attık." açıklamasında bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.