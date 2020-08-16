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Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: 17 Ağustos depreminin acılarını unutmadık

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, "17 Ağustos depreminin acılarını unutmadık. Aynı acıların tekrarlanmaması için binalarımızın risk tespitini mutlaka yaptıralım, depreme birlikte hazırlanalım" dedi.

Zehra Aydın Turapoğlu   | 16.08.2020
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: 17 Ağustos depreminin acılarını unutmadık Fotoğraf: Abdulhamit Topal/AA

Ankara

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 17 Ağustos depreminin acılarını unutmadıklarını belirterek. "Aynı acıların tekrarlanmaması için binalarımızın risk tespitini mutlaka yaptıralım, depreme birlikte hazırlanalım." ifadesini kullandı.

Bakan Kurum, Twitter hesabından, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 21'inci yılı nedeniyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığının hazırladığı videoyu paylaştı.

Binalarda risk tespitinin öneminin vurgulandığı videoda, şunlar kaydedildi:

"17 Ağustos gecesini hiç unutmadık. Aynı acıları tekrar yaşamamak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu güne dek 1 milyon 180 bin binanın denetimini, 650 bin riskli konut ve iş yerinin yıkımını gerçekleştirerek 24 milyon vatandaşımızın huzurla uyumasını sağladık. Standartlara uygun olmayan inşaat malzemelerine geçit vermedik, vermiyoruz ama yetmez, depreme hep birlikte daha da iyi hazırlanmalıyız. Sizler de binanızın risk tespitini yaptırarak güvenli geleceğimize katkıda bulunun."

Kurum, paylaşımda, "17 Ağustos depreminin acılarını unutmadık. Aynı acıların tekrarlanmaması için binalarımızın risk tespitini mutlaka yaptıralım, depreme birlikte hazırlanalım." değerlendirmesini yaptı.

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