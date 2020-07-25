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'Cesur' mahalleye inen boz ayıların korkulu rüyası oldu

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde "Cesur" adı verilen köpek, kente inen boz ayıyı kovalayarak ormanlığa dönmesini sağladı.

Hüseyin Demirci   | 25.07.2020
'Cesur' mahalleye inen boz ayıların korkulu rüyası oldu Fotoğraf: Hüseyin Demirci/AA

Kars

"Cesur" mahalleye inen boz ayıların korkulu rüyası oldu

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde "Cesur" adı verilen köpek, kente inen boz ayıyı kovalayarak ormanlığa dönmesini sağladı. ( Hüseyin Demirci - Anadolu Ajansı )

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, Sarıçam ormanına yakın İnönü Mahallesi'ne gece saatlerinde inen boz ayıyı, 6 yavru annesi köpeğin kovalayarak ormanlık alana kaçmasını sağladığı anlar AA kamerasına yansıdı.

Yavrularını koruma içgüdüsüyle ayıya saldıran köpek, cesur hareketiyle mahallelinin sevgisini kazandı.

Mahalle sakinlerinden Türkü Doğa Demirci, AA muhabirine, köpeğin adına yakışır şekilde cesaret göstererek, ayıların mahalleye girmemesi için çaba sarf ettiğini söyledi.

Son zamanlarda ayıların mahalleye çok sık gelmeye başladığını ifade eden Demirci, "Biz de ayıların geldiğini Cesur'dan anlıyoruz çünkü çok fazla havlıyor ve onların gelmesine izin vermiyor. Cesur'un 6 yavrusu var ve çok iyi bir köpek. Biz ellerimizle besleyip ihtiyaçlarını karşılıyoruz, o da bizi koruyor." dedi.

Vatandaşlardan Emirali Bakışçı da son dönemlerde mahalleye birçok ayının geldiğini anlatarak, "Bahçelerimize, sokaklara, çöp konteynerlerinin yanına birçok boz ayı geliyor. Cesur, bizi her şekilde koruyup kolluyor. Cesur havladığı zaman ayıların geldiğini anlıyoruz, o bizi koruduğu için biz de onu kollayıp besliyoruz." ifadelerini kullandı.

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