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Çeşme'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 5 işletmeye kapatma cezası

İzmir'in Çeşme ilçesinde 5 işletme yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadığı gerekçesiyle 15 gün süreyle kapatıldı.

Tezcan Ekizler   | 11.08.2020
Çeşme'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 5 işletmeye kapatma cezası Fotoğraf: AA Arşiv

Izmir

Alınan bilgiye göre, ilgili birimlerce yapılan denetimlerde sosyal mesafe kurallarına uymayan eğlence mekanlarıyla ilgili tutanak tutuldu.

Bu kapsamda İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla sosyal mesafe kurallarına uymadıkları için 5 işletmenin 15 gün süreyle kapatılmasına karar verildi.

Çeşme Kaymakamlığının resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "İlçemizde faaliyet gösteren 5 işletmenin toplum sağlığı için tehlike arz eden eylemlerinin/faaliyetlerinin devamlılık gösterdiği anlaşıldığından, 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanununun 261. ve 282. maddesi uyarınca (15) gün süre ile kapatılmasına karar verilmiştir. Söz konusu iş yerleri 11 Ağustos itibarıyla kapatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Çeşme İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, 3 Ağustos'ta sosyal mesafe kurallarına uymadıkları için haklarında 4 ve üstü tutanak tutulan 6 işletmenin de 15 gün süreyle kapatılmasına karar vermişti.

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