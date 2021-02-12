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Çeşme'de denizde hortum oluştu

İzmir'in Çeşme ilçesinde denizde hortum meydana geldi.

Yusuf Soykan Bal,Tezcan Ekizler   | 12.02.2021
Çeşme'de denizde hortum oluştu Fotoğraf: Yusuf Soykan Bal/AA

İzmir

İzmir'in Çeşme ilçesinde denizde hortum meydana geldi.

Alaçatı Port bölgesinde oluşan hortum nedeniyle bölgede vinç devrildi, bazı araçlar ters döndü ve bölgede hasar oluştu.

Urla ilçesinde de kısa süreli dolu, Bornova, Karşıyaka, Çiğli, Konak ilçelerinde de gök gürültülü sağanak etkili oluyor.

Çeşme Belediye Başkanı Oran: Hortum nedeniyle ilçede 10'dan fazla kişi yaralandı

Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, Alaçatı bölgesinde etkili olan hortum nedeniyle 10'dan fazla kişinin yaralandığını açıkladı.

Oran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Alaçatı Port bölgesinde akşam saatlerinde oluşan hortumun karada ve denizde hasara yol açtığını söyledi.

Hortum nedeniyle inşaat şantiyesinde bir vincin devrildiği ve 10'dan fazla kişinin yaralandığı bilgisini veren Oran, 3 teknenin de battığını ifade etti.

Karada ağır hasarın oluştuğunu belirten Oran, "Aralarında 200-250 hayvanın bulunduğu bir büyük damın da yer aldığı damlar da zarar gördü." dedi.

Ekrem Oran, hortum nedeniyle şu an için bir can kaybı olmadığını, belediye ekiplerinin sahadaki kurtarma, yardım ve hasar tespit çalışmaları yaptığını aktardı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de sosyal paylaşım hesabından yaptığı açıklamada, "Çeşme Alaçatı Port civarında oluşan hortumun maddi zararı büyük. AKS ekiplerimiz başta olmak üzere Büyükşehir Belediyesi tüm kurumsal gücüyle vatandaşlarımızın yanında." ifadesini kullandı.

Soyer, paylaşımında yaralılara geçmiş olsun dileğinde bulundu

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