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Cesedi KKTC sahilinde bulunan bekçi, Mersin'de son yolculuğuna uğurlandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde kayıkla denize açılıp kaybolan ve cesedi 31 gün sonra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) sahilinde bulunan bekçi Oktay Avcı'nın cenazesi toprağa verildi.

Serkan Avcı   | 25.02.2020
Cesedi KKTC sahilinde bulunan bekçi, Mersin'de son yolculuğuna uğurlandı Fotoğraf: Serkan Avcı - Anadolu Ajansı

Mersin

Tarsus Emniyet Müdürlüğü bünyesinde mahalle ve çarşı bekçisi olarak görev yapan Avcı için Çağlayan Mahallesi'ndeki Tarsus Merkez Kabristanı'nda cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Avcı'nın babası İbrahim, annesi Meryem, İstanbul Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru olan ablası Ayşe Gül, Mersin Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, siyasi parti temsilcileri, mesai arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İlçe Müftüsü Ali Can'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Avcı'nın cenazesi aile mezarlığında toprağa verildi.

Tarsus ilçesinde 11 Ocak'ta balık tutmak için Kulak Mahallesi'nden kayıkla denize açıldıktan sonra haber alınamayan bekçiler Oktay Avcı ile Ömer Özer'i (32) bulmak için çalışma başlatılmıştı. Özer'in cesedi, 16 Ocak'ta yaklaşık 60 metre açıkta bulunmuştu. Arama çalışmalarının sürdüğü 11 Şubat'ta KKTC sahilinde bulunan erkek cesedinin, yapılan DNA testiyle kayıp bekçiye ait olduğu tespit edilmişti.

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