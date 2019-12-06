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'Ceren Özdemir cinayetine ilişkin Adalet Bakanlığı idari soruşturma başlatmıştır'

Adalet Bakanı Gül, Ceren Özdemir cinayetine ilişkin "Bu caninin hak ettiği cezayı alacağına inancımız tamdır. Bu konuyla ilgili Adalet Bakanlığı olarak da idari yönden bir soruşturma başlatılmıştır." dedi.

Hanife Sevinç   | 06.12.2019
'Ceren Özdemir cinayetine ilişkin Adalet Bakanlığı idari soruşturma başlatmıştır'

İstanbul

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Ceren Özdemir cinayetine ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bakan Gül, "Sağlam anlaşılır ve tutarlı gerekçe yargının en kuvvetli iletişim dilidir. Çünkü yargı millete kararlarıyla seslenir. Bugün bazı olaylarda özellikle sosyal medyada kamu vicdanın yanlış bilgilerle yönlendirildiğini de üzülerek görmekteyiz. Yargı kararları da elbette haber verme hakkının bir parçasıdır. Dünyanın hiçbir yerinde yargısal işleyişte kusursuzluğu yakalamanın mümkün olmadığını biliyoruz. Yargısal kararların yanlışı - eksiği elbette olacaktır. Basının da bunun haber yapması elbette doğaldır. Yeter ki doğru haber ve doğru bilgi verilsin. Çoğu zaman algı başka oluyor, olgu başka." dedi.

"Bu caninin hak ettiği cezayı alacağına inancımız tamdır"

Adalet Bakanı Gül, şöyle devam etti:

"Bu caninin hak ettiği cezayı alacağına inancımız tamdır. Bu konuyla ilgili Adalet Bakanlığı olarak da idari yönden bir soruşturma başlatılmıştır."  

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