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İstanbul Çekmeköy'de plastik deposu ve hurdalık olarak kullanılan alanda çıkan yangına ekipler müdahale ediliyor.
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Çekmeköy'de depo yangını

Çekmeköy'de plastik deposu ve hurdalık olarak kullanılan alanda çıkan yangına ekipler müdahale ediyor.

Alptekin Soykan   | 14.06.2021
Çekmeköy'de depo yangını

İstanbul

Alınan bilgiye göre, Reşadiye Mahallesi'nde 3 bin metrekare kapalı alana sahip plastik deposu ve hurdalık olarak kullanılan alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye ambulans ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

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