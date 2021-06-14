Çekmeköy'de depo yangını
Çekmeköy'de plastik deposu ve hurdalık olarak kullanılan alanda çıkan yangına ekipler müdahale ediyor.
İstanbul
Alınan bilgiye göre, Reşadiye Mahallesi'nde 3 bin metrekare kapalı alana sahip plastik deposu ve hurdalık olarak kullanılan alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye ambulans ve sağlık ekibi sevk edildi.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.