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ÇAYKUR bayilerinden Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon liralık destek

ÇAYKUR bayilerinin, Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon lira destek verdiği bildirildi.

Fikret Delal   | 10.04.2020
ÇAYKUR bayilerinden Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon liralık destek

Rize

ÇAYKUR'dan yapılan yazılı açıklamada, koronavirüs salgını nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na bayilerin de destek sağladığı belirtildi.

Birçok iş kolu ve vatandaşı etkilemesi muhtemel sürecin en az zararla aşılması temenni edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu anlamda katkı sağlayacağına olan inancımızla, ülke genelinde faaliyet gösteren bütün bayilerimiz maddi katkıda bulunmak suretiyle sadece iyi zamanlarda değil, zor zamanlarda da halkımızın yanında yer almak istemektedirler. Bayilerimiz vesilesiyle kurumsal olarak bizler de bu ortak onuru ve gururu yaşamaktayız. ÇAYKUR olarak bütün bayilerimiz 1 milyon lira bağışla kampanyaya destek vermiştir."

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