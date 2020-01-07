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Çavuşoğlu'ndan yangınlardan etkilenen Avustralya'ya destek mesajı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, yangınlardan etkilenen Avustralya'nın Dışişleri Bakanı Marise Payne'ye, "Bu korkunç afetle mücadelede ihtiyacınız olan her türlü desteği vermeye hazırız." mesajı gönderdi.

Nazlı Yüzbaşıoğlu   | 07.01.2020
Çavuşoğlu'ndan yangınlardan etkilenen Avustralya'ya destek mesajı

Ankara

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avustralyalı mevkidaşı Marise Payne'yi de etiketleyerek Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Değerli dostum Payne, güzel ülkenizde kontrol altına alınamayan yangınlar beni ve halkımızı derinden üzüyor. Acınızı yürekten paylaşıyoruz. Bu korkunç afetle mücadelede ihtiyacınız olan her türlü desteği vermeye hazırız." ifadelerini kullandı.

Avustralya'nın farklı noktalarında etkili olan ve aylardır kontrol altına alınamayan yangınlar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 25'e yükseldiği, çok sayıda kişiden ise haber alınamadığı bildirilmişti.

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