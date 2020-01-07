Çavuşoğlu'ndan yangınlardan etkilenen Avustralya'ya destek mesajı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, yangınlardan etkilenen Avustralya'nın Dışişleri Bakanı Marise Payne'ye, "Bu korkunç afetle mücadelede ihtiyacınız olan her türlü desteği vermeye hazırız." mesajı gönderdi.
Ankara
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avustralyalı mevkidaşı Marise Payne'yi de etiketleyerek Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Değerli dostum Payne, güzel ülkenizde kontrol altına alınamayan yangınlar beni ve halkımızı derinden üzüyor. Acınızı yürekten paylaşıyoruz. Bu korkunç afetle mücadelede ihtiyacınız olan her türlü desteği vermeye hazırız." ifadelerini kullandı.
Değerli dostum @MarisePayne, güzel ülkenizde kontrol altına alınamayan yangınlar beni ve halkımızı derinden üzüyor. Acınızı yürekten paylaşıyoruz. Bu korkunç afetle mücadelede ihtiyacınız olan her türlü desteği vermeye hazırız. #Avustralya— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) January 7, 2020
Avustralya'nın farklı noktalarında etkili olan ve aylardır kontrol altına alınamayan yangınlar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 25'e yükseldiği, çok sayıda kişiden ise haber alınamadığı bildirilmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.