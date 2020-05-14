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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nun (DEİK) düzenlediği DEİK Talks programında konuşuyor
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Çavuşoğlu'ndan Vefa Sosyal Destek Grubu şehitleri için başsağlığı mesajı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Van'da terör örgütü PKK'nın şehit ettiği iki Vefa Sosyal Destek Grubu üyesi için başsağlığı diledi.

Talha Yavuz   | 14.05.2020
Çavuşoğlu'ndan Vefa Sosyal Destek Grubu şehitleri için başsağlığı mesajı

Ankara

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Dünya salgınla uğraşırken PKK’lı kalleşler Vefa Sosyal Destek Grubu mensubu iki vatandaşımızı görevi başında şehit etti." ifadelerini kullandı.

Ayrıca Bakan Çavuşoğlu, "Bu alçak teröristleri koruyup kollayanlar utansın! Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum." ifadelerine yer verdi.

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