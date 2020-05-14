Çavuşoğlu'ndan Vefa Sosyal Destek Grubu şehitleri için başsağlığı mesajı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Van'da terör örgütü PKK'nın şehit ettiği iki Vefa Sosyal Destek Grubu üyesi için başsağlığı diledi.
Ankara
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Dünya salgınla uğraşırken PKK’lı kalleşler Vefa Sosyal Destek Grubu mensubu iki vatandaşımızı görevi başında şehit etti." ifadelerini kullandı.
Dünya salgınla uğraşırken PKK’lı kalleşler #VefaSosyalDestekGrubu mensubu iki vatandaşımızı görevi başında şehit etti. Bu alçak teröristleri koruyup kollayanlar utansın! Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum.🇹🇷— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) May 14, 2020
Ayrıca Bakan Çavuşoğlu, "Bu alçak teröristleri koruyup kollayanlar utansın! Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum." ifadelerine yer verdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.