Çavuşoğlu: Türkiye-Azerbaycan arasında çok yakında sadece kimlik kartımızla seyahat edebileceğiz
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye ile Azerbaycan arasında imzalanan protokolle, iki ülke arasında çok yakında sadece kimlik kartıyla seyahat edilebileceğini duyurdu.
Ankara
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Kardeşim Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'la imzaladığımız protokolle Türkiye-Azerbaycan arasında çok yakında sadece kimlik kartımızla seyahat edebileceğiz. Tek Millet İki Devlet'e de bu yakışır! Hayırlı olsun!" ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.