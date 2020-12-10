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Çavuşoğlu: Türkiye-Azerbaycan arasında çok yakında sadece kimlik kartımızla seyahat edebileceğiz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye ile Azerbaycan arasında imzalanan protokolle, iki ülke arasında çok yakında sadece kimlik kartıyla seyahat edilebileceğini duyurdu.

Zuhal Demirci   | 10.12.2020
Çavuşoğlu: Türkiye-Azerbaycan arasında çok yakında sadece kimlik kartımızla seyahat edebileceğiz

Ankara

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Kardeşim Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'la imzaladığımız protokolle Türkiye-Azerbaycan arasında çok yakında sadece kimlik kartımızla seyahat edebileceğiz. Tek Millet İki Devlet'e de bu yakışır! Hayırlı olsun!" ifadelerini kullandı.

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