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Türkiye

Çavuşoğlu hayatını kaybeden Türk vatandaşlarının isimlerini paylaştı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu "Sri Lanka’daki hain saldırılarda vatandaşlarımız Serhan Selçuk Nariçi ve Yiğit Ali Çavuş’u maalesef kaybettik." açıklamasında bulundu.

Tevfik Durul   | 21.04.2019
Çavuşoğlu hayatını kaybeden Türk vatandaşlarının isimlerini paylaştı

Ankara

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sri Lanka’daki saldırılarda hayatını kaybeden Türk vatandaşlarının isimlerini paylaştı.

Bakan Çavuşoğlu, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Sri Lanka’daki hain saldırılarda vatandaşlarımız Serhan Selçuk Nariçi ve Yiğit Ali Çavuş’u maalesef kaybettik." ifadesini kullandı.

Yaşamını yitiren Türk vatandaşlarına Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı dileklerini ileten Çavuşoğlu, "Aileleriyle temas halindeyiz, cenazelerin ülkemize süratle getirilmesini sağlayacağız." bilgisini verdi.

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