Çavuşoğlu, Filistin'deki gelişmeleri ele almak amacıyla düzenlenecek BM Genel Kurulu toplantısına katılacak
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır başkanlığında 20 Mayıs'ta düzenlenecek, Filistin'deki gelişmelerin değerlendirileceği BM Genel Kurulu toplantısına iştirak edecek.
Ankara
Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Çavuşoğlu'nun Filistin'de yaşanan gelişmeleri ele almak amacıyla, 20 Mayıs'ta düzenlenecek BM Genel Kurul toplantısına katılacağı belirtildi.
Filistin, Pakistan ve Tunus Dışişleri bakanlarıyla bugün New York'a seyahat edecek Çavuşoğlu'nun, BM Genel Kuruluna hitap etmesi ve muhataplarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirmesi öngörülüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.