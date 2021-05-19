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Çavuşoğlu, Filistin'deki gelişmeleri ele almak amacıyla düzenlenecek BM Genel Kurulu toplantısına katılacak

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır başkanlığında 20 Mayıs'ta düzenlenecek, Filistin'deki gelişmelerin değerlendirileceği BM Genel Kurulu toplantısına iştirak edecek.

Mehmet Şah Yılmaz   | 19.05.2021
Çavuşoğlu, Filistin'deki gelişmeleri ele almak amacıyla düzenlenecek BM Genel Kurulu toplantısına katılacak

Ankara

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Çavuşoğlu'nun Filistin'de yaşanan gelişmeleri ele almak amacıyla, 20 Mayıs'ta düzenlenecek BM Genel Kurul toplantısına katılacağı belirtildi.

Filistin, Pakistan ve Tunus Dışişleri bakanlarıyla bugün New York'a seyahat edecek Çavuşoğlu'nun, BM Genel Kuruluna hitap etmesi ve muhataplarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirmesi öngörülüyor.

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