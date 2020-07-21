Çavuşoğlu, Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov ile telefon görüşmesi yaptı.
Ankara
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile telefon görüşmesi yaptı.
Diplomatik kaynaklar, Çavuşoğlu'nun Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile telefonda görüştüğünü bildirdi ancak görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.