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Çavuşoğlu, Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov ile telefon görüşmesi yaptı.

Nazlı Yüzbaşıoğlu   | 21.07.2020
Çavuşoğlu, Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile telefonda görüştü

Ankara

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile telefon görüşmesi yaptı.

Diplomatik kaynaklar, Çavuşoğlu'nun Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile telefonda görüştüğünü bildirdi ancak görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

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