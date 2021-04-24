Euro
10.15
Dolar
8.40
BIST 100
1,341.07
Altın
1,776.62
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Üsküdar Küplüce kentsel dönüşüm alanında açıklamalarda bulunuyor Bakan Akar ve komuta kademesi Pençe operasyonlarını harekat merkezlerinden sevk ve idare ediyor. -VTR-
logo
Türkiye

Çavuşoğlu: (ABD Başkanı Biden'ın sözde soykırım ifadesi) Tek dayanağı popülizm olan bu açıklamayı tümüyle reddediyoruz

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "(ABD Başkanı Biden'ın sözde soykırım ifadesi) Tek dayanağı popülizm olan bu açıklamayı tümüyle reddediyoruz." dedi.

Ogün Duru, Gökhan Varan   | 24.04.2021
Çavuşoğlu: (ABD Başkanı Biden'ın sözde soykırım ifadesi) Tek dayanağı popülizm olan bu açıklamayı tümüyle reddediyoruz

Ankara

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarına ilişkin yayımladığı mesajındaki "sözde soykırım" ifadesine ilişkin "Tek dayanağı popülizm olan bu açıklamayı tümüyle reddediyoruz." mesajını paylaştı.

Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sözcükler tarihi değiştiremez, yeniden yazamaz. Tarihimiz hakkında kimseden ders alacak değiliz. Siyasi fırsatçılık barış ve adalete karşı en büyük ihanettir. Tek dayanağı popülizm olan bu açıklamayı tümüyle reddediyoruz. #1915Olayları" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgını etkisini sürdürüyor
İran'da son 24 saatte 374 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
'Bu hastalıktan kurtulabilecek miyim diyerek yaşamı sorgulamaya başladım'
'Hastaneye kaldırıldığımda 'Herhalde öleceğim artık sona geldim' dedim'
'Nefes darlığı ve öksürük beni çok yıprattı'

Benzer haberler

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, IKBY Başbakanı Barzani ile görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, IKBY Başbakanı Barzani ile görüştü

NATO Kararlı Destek Misyonu Çerçeve Ülkeleri Afganistan'daki durumu ele aldı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Blinken'la görüştü