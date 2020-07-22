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Caretta caretta yavruları denizle buluştu

Antalya'nın dünyaca ünlü Çıralı sahilindeki yuvalarından çıkan caretta carettalar, denizle buluştu.

Süleyman Elçin   | 22.07.2020
Caretta caretta yavruları denizle buluştu Fotoğraf: Mustafa Çiftçi /AA

Antalya

Caretta caretta yavruları denizle buluştu

Antalya'nın dünyaca ünlü Çıralı sahilindeki yuvalarından çıkan caretta carettalar, denizle buluştu. Kemer ilçesindeki Çıralı sahilinde yumurtalarından çıkan yavruların denizle buluşma süreçleri başladı. Sabahın erken saatlerinde görevlilerce açılan yuvadan çıkan 6 caretta caretta yavrusu, denizle buluştu. ( Mustafa Çiftçi - Anadolu Ajansı ) 

Antalya'nın Kemer ilçesindeki Çıralı sahilinde yumurtalarından çıkan yavruların denizle buluşma süreçleri başladı.

Sabahın erken saatlerinde görevlilerce açılan yuvadan çıkan 6 caretta caretta yavrusu, denizle buluştu.

Yavruların zorlu yolculuklarına çok sayıda turist de eşlik etti.

Yuvadan gece saatlerinde de çok sayıda yavrunun denize ulaştığı belirlendi.

"Bütün bu olumlu gelişmeler bölgede yapılan koruma çalışmaları sayesinde oldu"

Doğa Koruma ve Milli Parklar 6'ncı Bölge Müdürü Rıza Kamil, Çıralı'nın Türkiye'deki 21 caretta caretta üreme kumsalından biri olduğunu söyledi.

Antalya'da caretta carettaların yuva yaptığı 9 sahil olduğunu dile getiren Kamil, Çıralı'daki ilk yuvanın 19 Mayıs'ta tespit edildiğini ve 2 aylık kuluçka süresinin ardından yavru çıkışlarının başladığını belirtti.

Yuvalardan çıkamayan yavruların da görevliler yardımıyla denize ulaştırıldığını anlatan Kamil, şöyle konuştu:

"Çıralı'da yuva sayısı 90'a ulaştı. Ergin birey çıkışları devam ettiği için bu sayı da artacaktır. Geçen yıl ise yuva sayısı 86, denize ulaşan yavru sayısı ise 3 bin 650'ydi. Bu yıl yavru sayısının da artacağına inanıyoruz. Bütün bu olumlu gelişmeler bölgede yapılan koruma çalışmaları sayesinde oldu."

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Caretta caretta yavruları denizle buluştu