CANLI: Milli savaş gemisi Kınalıada Deniz Kuvvetleri'ne teslim ediliyor
MİLGEM Projesi kapsamında üretilen 4'üncü ve son Ada sınıfı korvet gemisi olan TCG Kınalıada (F-514), Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı törenle Deniz Kuvvetleri'ne teslim ediliyor.
Ankara
MİLGEM Projesi kapsamında üretilen 4'üncü ve son Ada sınıfı korvet gemisi olan TCG Kınalıada (F-514), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törenle Deniz Kuvvetleri'ne teslim ediliyor.
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#Canlı: Milli savaş gemisi Kınalıada Deniz Kuvvetleri'ne teslim ediliyor https://t.co/qpj25dR25b— AA Canlı (@AACanli) September 29, 2019