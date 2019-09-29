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TCG Kınalıada’nın Hizmete Giriş Töreni ve Pakistan MİLGEM Korvet Projesi 1’inci Gemi Sac Kesme Töreni
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Türkiye

CANLI: Milli savaş gemisi Kınalıada Deniz Kuvvetleri'ne teslim ediliyor

MİLGEM Projesi kapsamında üretilen 4'üncü ve son Ada sınıfı korvet gemisi olan TCG Kınalıada (F-514), Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı törenle Deniz Kuvvetleri'ne teslim ediliyor.

29.09.2019
CANLI: Milli savaş gemisi Kınalıada Deniz Kuvvetleri'ne teslim ediliyor

Ankara

MİLGEM Projesi kapsamında üretilen 4'üncü ve son Ada sınıfı korvet gemisi olan TCG Kınalıada (F-514), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törenle Deniz Kuvvetleri'ne teslim ediliyor.

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