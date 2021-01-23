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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İstanbul Tersane Komutanlığında MİLGEM Projesinin 5'inci gemisi olan İstanbul (F-515) Fırkateyni'nin Denize İniş Töreni'nde konuşuyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İstanbul Tersane Komutanlığında MİLGEM Projesinin 5'inci gemisi olan İstanbul (F-515) Fırkateyni'nin Denize İniş Töreni'nde konuşuyor.
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Türkiye

CANLI: Milli fırkateyn 'İstanbul' denize indiriliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MİLGEM Projesinin 5'inci gemisi olan İstanbul (F-515) Fırkateyni'nin Denize İniş Töreni ve Pakistan MİLGEM Korvet Projesi 3'üncü Gemi İlk Kaynak Töreni'ne katılıyor.

23.01.2021
CANLI: Milli fırkateyn 'İstanbul' denize indiriliyor

İstanbul

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Tersane Komutanlığında, MİLGEM Projesinin 5'inci gemisi olan İstanbul (F-515) Fırkateyni'nin Denize İniş Töreni ve Pakistan MİLGEM Korvet Projesi 3'üncü Gemi İlk Kaynak Töreni'ne katılıyor.

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