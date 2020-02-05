CANLI - Erdoğan: Rejim gözlem noktalarımızın gerisine çekilmezse bu işi bizzat yapacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Rejim şubat ayı içinde gözlem noktalarımızın gerisine çekilmezse Türkiye bu işi bizzat yapmak mecburiyetinde kalacaktır." dedi.
Ankara
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor.
Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Rusya ile yaşadığımız ve bir provakasyon olarak kabul ettiğimiz, FETÖ'nün bizzat içinde olduğu uçak krizi, bizim açımızdan Suriye meselesini daha da karmaşık hale getirdi." dedi.
Erdoğan, İdlib'de 7 asker ile 1 sivil personel şehit olduğu saldırıya ilişkin, "Suriye'de anlaşmalara uyulmuyor. Önceki gün askerlerimize yapılan saldırı Türkiye açısından Suriye'de yeni bir dönemin miladıdır. Her kim, 'Türkiye'nin Suriye'de ne iş var' diye soruyorsa bilin ki ya gafildir ya da taammüden bu milletin ve ülkenin hasmıdır." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:
"Türkiye her ne yapacaksa bunu hiçbir masumun canına, malına zarar gelmeden yapma prensibi ile hareket ediyor. Medeniyetimizin ve kültürümüzün bize gösterdiği yol zalimin başını ezmek, mazluma sahip çıkmaktır."
Cumhurbaşkanı Erdoğan, rejimin şubat ayı içinde gözlem noktalarının gerisine çekilmemesi halinde Türkiye'nin bu işi bizzat yapmak mecburiyetinde kalacağını belirtti.
"Rejimin ihlalleri mukabil şekilde cevaplandırılacak"
Erdoğan, "Rejim, nasıl muhalif grupların en küçük bir ihlaline, sivilleri de hedef alan ağır saldırılarla karşılık veriyorsa bundan sonra rejimin ihlalleri de askeri unsurlarına yönelik olarak mukabil şekilde cevaplandırılacaktır." şeklinde konuştu.
"Askerimize yapılan her saldırı misliyle cevaplandırılacak"
Erdoğan, şunları kaydetti:
"TSK'nın hava ve kara unsurları ihtiyaç duyduğumuzda tüm hareket bölgelerimizde ve İdlib'de serbestçe hareket edecekler, gerektiğinde operasyon yürüteceklerdir. Askerlerimize ve birlikte çalıştığımız dost unsurlara yapılan her saldırı kaynağın aidiyetine bakılmaksızın ve herhangi bir ikaz yapılmaksızın misliyle cevaplandırılacaktır."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.