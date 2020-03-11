CANLI - Erdoğan: Koronavirüs konusunda her türlü önlemi vakitlice aldık
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni tip koronavirüse ilişkin, "Tüm dünyayı kasıp kavuran bu hastalığın ülkemize sirayet etmemesi için gereken her türlü önlemi vakitlice aldık." dedi.
Ankara
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor.
Toplantıda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) konusuna değinen Erdoğan,"Türkiye inşallah bu sıkıntıyı herhangi bir kayıp vermeden atlatacaktır, temennimiz budur. Hiçbir virüs bizim tedbirlerimizden daha güçlü değildir." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Kovid-19) Tüm dünyayı kasıp kavuran bu hastalığın ülkemize sirayet etmemesi için gereken her türlü önlemi vakitlice aldık." ifadelerini kullandı.
"İdlib'de yürüttüğümüz operasyonlar kararlılığımızın bir ifadesidir"
Erdoğan, "Türkiye’nin İdlib’de bir ay boyunca fiilen yürüttüğü operasyonlar ve başlattığı Bahar Kalkanı Harekatı, sınırlarımıza dayanan tehditlerin önüne geçme kararlılığımızın bir ifadesidir." diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İdlib'de sağlanan ateşkese ilişkin, şunları kaydetti:
"Rejimin ve onunla birlikte çalışan mezhepçi milislerin ateşkese ne kadar bağlı kalacakları belirsizdir. Daha şimdiden ufak tefek de olsa ateşkes ihlalleri yaşanmaya başlanmıştır. Rusya tarafıyla, vardığımız anlaşmaya uygun şekilde bu gelişmeleri paylaşıyor ve tedbir alınmasını bekliyoruz."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.