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Engelli vatandaşlar ile devlet korumasından yararlanmış gençlerin kamu kurumlarına yerleştirilmesi töreni
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Türkiye

CANLI: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizdeki engelli memur sayısı 56 bin 500 kişiye ulaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemizdeki engelli memur sayısı bizden önceki döneme göre yaklaşık 10 kat artışla 56 bin 500 kişiye ulaştı." dedi.

09.01.2020
CANLI: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizdeki engelli memur sayısı 56 bin 500 kişiye ulaştı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde engelli vatandaşların ve devlet korumasından yararlanmış gençlerin kamu kurumlarına yerleştirilmesi töreninde konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemizdeki engelli memur sayısı bizden önceki döneme göre yaklaşık 10 kat artışla 56 bin 500 kişiye ulaştı." dedi.

"Erişilebilirlik standartları belirlenmelidir." diyen Erdoğan, "Bu amaçla 2020 yılının 'erişilebilirlik yılı' ilan edilmesinde fayda görüyorum." ifadesini kullandı.

Erdoğan, "Aile kurumunu kökünden kurutmayı amaçlayan sembollerin önü bilinçli şekilde açılırken aile kurumuna sahip çıkan davranışlar küçümseniyor. Bu büyük tehlikeye hep birlikte karşı koymalıyız." diye konuştu.

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