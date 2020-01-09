CANLI: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizdeki engelli memur sayısı 56 bin 500 kişiye ulaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemizdeki engelli memur sayısı bizden önceki döneme göre yaklaşık 10 kat artışla 56 bin 500 kişiye ulaştı." dedi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde engelli vatandaşların ve devlet korumasından yararlanmış gençlerin kamu kurumlarına yerleştirilmesi töreninde konuşuyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemizdeki engelli memur sayısı bizden önceki döneme göre yaklaşık 10 kat artışla 56 bin 500 kişiye ulaştı." dedi.
"Erişilebilirlik standartları belirlenmelidir." diyen Erdoğan, "Bu amaçla 2020 yılının 'erişilebilirlik yılı' ilan edilmesinde fayda görüyorum." ifadesini kullandı.
Erdoğan, "Aile kurumunu kökünden kurutmayı amaçlayan sembollerin önü bilinçli şekilde açılırken aile kurumuna sahip çıkan davranışlar küçümseniyor. Bu büyük tehlikeye hep birlikte karşı koymalıyız." diye konuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.