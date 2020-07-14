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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından açıklamalarda bulunuyor
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CANLI- Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin yükselişi kimsenin önünde duramayacağı bir ivmeye ulaşmıştır

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'nin yükselişi kimsenin önünde duramayacağı, engelleyemeyeceği, geri döndüremeyeceği bir ivmeye ulaşmıştır." dedi.

14.07.2020
CANLI- Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin yükselişi kimsenin önünde duramayacağı bir ivmeye ulaşmıştır

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan, koronavirüs salgınıyla ilgili,  "Vaka ve ölüm sayılarının yeniden aşağı yönlü eğilime girmiş olması sevindirici. Biraz daha gayretle bu sayıları sıfıra yaklaştırmalıyız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye, elde ettiği küresel başarının karşılığını siyasi ve ekonomik sınıf atlamayla alabilecek bir konumdadır." diye konuştu.

Erdoğan, "Ayrım yapmadan herkesi Türkiye'nin hak, hukuk, adalet, meşruiyet temelinde uzattığı barış ve işbirliği eline karşılık vermeye davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ayasofya'nın ibadete açılması kararıyla ilgili şunları söyledi:

"Ayasofya'yı yeniden vakfiyesine uygun hale getirirken kültürel miras vasfını da ecdadın yaptığı gibi koruyacağız."

Erdoğan, "Avrupa'da Müslüman nüfusa düşen ibadethane sayısı ile ülkemizdeki gayrimüslim nüfusa düşen ibadethane sayısı arasında 4-5 kat fark vardır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizde ortalama 460 gayrimüslime 1 ibadethane hizmet verirken Avrupa'da ortalama 2 bin müslümana 1 ibadethane düşmektedir." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Ayasofya'yı yanlış bir kararla da olsa müzeye biz çevirmiştik, onu yeniden camiye de biz döndürüyoruz." dedi.

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