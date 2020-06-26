CANLI- Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sınavın sağlıklı ve huzurlu geçmesi için tüm tedbirler alınmıştır
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sınavın sağlıklı ve huzurlu bir şekilde geçmesi için gerekli tüm tedbirler alınmıştır. Gençlerimizden yarın ve öbür gün sadece önlerindeki sorulara ve hedeflerine odaklanmalarını istiyorum." dedi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya üzerinden gençlerle bir araya geliyor.
Gençlerle Video Konferans Buluşması https://t.co/h0Xd6Co2R5— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) June 26, 2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Koronavirüs salgını ülkemizdeki her şey gibi sınav takvimlerini de maalesef etkiledi." dedi.
Erdoğan, sınav tarihleri konusunda hassas bir çalışma yürütüldüğünü söyledi.
"Öğrencilerin bir ay daha sınav stresi yaşamalarının önüne geçildi"
YKS konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yeni tarih, belirsizliğe karşı bir tedbir olarak tespit edilmiştir." ifadelerini kullandı.
Erdoğan, "Sınav tarihi 27-28 Haziran olarak belirlendi. Böylece ilk tarihe göre hazırlık yapan öğrencilerin gereksiz yere yaklaşık bir ay daha sınav stresi yaşamalarının önüne geçildi." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sınavın sağlıklı ve huzurlu bir şekilde geçmesi için gerekli tüm tedbirler alınmıştır. Gençlerimizden yarın ve öbür gün sadece önlerindeki sorulara ve hedeflerine odaklanmalarını istiyorum." diye konuştu.
Erdoğan, YKS tarihiyle ilgili, "Bazılarının bu tarihin turizm sektörünü canlandırmak amacıyla belirlendiğini iddia etmesi tamamıyla spekülasyondur." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan,"Milli Eğitim Bakanlığımız ve YÖK'te yapılan hazırlıklar yanında, pedagoglar, öğrenciler velilerle birlikte yoğun istişareler gerçekleştirdik. Tüm bu çalışmalar sonunda sınavın asıl tarihine en yakın zamanda yapılmasının öğrencilerimiz için daha hayırlı olacağı görüşü ortaya çıktı." dedi.
"Kredi veya burs alan öğrenci sayımız bu yıl 1 milyon 600 bini buldu"
Erdoğan, başvuran her öğrencinin kredi veya burs alabildiğini belirterek, "Kredi veya burs alan öğrenci sayımız bu yıl 1 milyon 600 bini buldu." dedi.
"17 bin 450 yeni yurt yatağını daha hizmete alacağız"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yıl sonuna kadar 17 bin 450 yeni yurt yatağını daha hizmete alacağız. 2021 yılı sonuna kadar 72 bin yeni yurt yatağını daha hizmete sunmayı planlıyoruz." diye konuştu.
Erdoğan, öğrencilere seslenerek şunları söyledi:
"Sizlerden tek isteğim, bütün enerji ve vaktinizi kendinizi daha iyi yetiştirmeye vermeniz, onun dışındaki tüm sorunları çözmek bizim görevimizdir."
"Bu çarpık tabloyu değiştirmemiz gerekiyor"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir tarafta sanayide ve tarımda çalışacak insan açığı, diğer tarafta ciddi bir genç işsizlik var. Bu çarpık tabloyu değiştirmemiz gerekiyor." dedi.
Erdoğan, "Kendilerini geliştiren, birikimi ve yeteneğiyle öne çıkan her gencimize gönül huzuruyla çalışabileceği iş alanı sağlama konusunda kararlıyız." diye konuştu.
"Meslek liselerimiz bu süreçte hiç boş durmadılar"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Meslek liselerimiz bu süreçte (salgın) hiç boş durmadılar. Maske ve tulum üretmek suretiyle sürece çok ciddi katkı sağladılar." dedi.
Erdoğan,"Benim için imam hatipli neyse meslek liseli de anadolu liseli de diğer okullarda okuyan çocuklarımız da hep birdir." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.