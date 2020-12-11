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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısına Dolmabahçe Ofisi'nden canlı bağlantıyla katılıyor. Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu, basın toplantısı düzenliyor.
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CANLI: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Savunma sanayine yapılan hiçbir saldırı masum değildir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Savunma sanayine yapılan hiçbir saldırı masum değildir. Projelerimizi hedef alan her saldırının gerisinde sinsi ve alçakça bir niyet vardır." dedi.

11.12.2020
CANLI: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Savunma sanayine yapılan hiçbir saldırı masum değildir

Ankara

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na Dolmabahçe Ofisi'nden canlı bağlantıyla katılıyor.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, "Partimizi 2023 seçimlerine hazırlayacak yeni bir teşkilat yapısı inşa etmenin gayreti içindeyiz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Şu ana kadar 19 il kongremizi gerçekleştirmiştik. Geriye 62 il kongremiz kaldı. İnşallah şartların el verdiği ilk fırsatta hızlı bir takvimle il kongrelerimizi tamamlamayı hedefliyoruz." dedi.

"Savunma sanayine yapılan hiçbir saldırı masum değildir"

Erdoğan, şöyle devam etti:

"Her neyle uğraşırsa uğraşsın, işini en iyi ve en onurlu şekilde yapan bir toplumsal ahlaka ihtiyaç vardır.

Savunma sanayine yapılan hiçbir saldırı masum değildir. Projelerimizi hedef alan her saldırının gerisinde sinsi ve alçakça bir niyet vardır.

SİHA'larımıza, İHA'larımıza, tanklarımıza, toplarımıza, füzelerimize, motorlarımıza saldıran herkes bilerek veya bilmeyerek Türkiye düşmanı çevrelerin ve küresel silah şirketlerinin çıkarlarını savunmaktadır.

Savunma sanayimizi hedef alan saldırılar aynı zamanda yıllarca ülkemize kendi ürünlerini fahiş fiyatla satan, canları istediğinde bize bunların üzerinden şantaj yapan devletlerin ve şirketlerin lobi faaliyetlerinin tezahürüdür.

Yatırımcı Amerikalı, İngiliz, Fransız olunca ses çıkarmayıp Katarlı olunca alçakça saldırmaları, ruhlarına sinmiş faşizmin işaretidir."

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CANLI: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Savunma sanayine yapılan hiçbir saldırı masum değildir

CANLI: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Savunma sanayine yapılan hiçbir saldırı masum değildir