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Cumhurbaşkanı Erdoğan Kovid-19 aşısı yaptırdı İyi Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ ile Muğla İl Başkanı İncilay Gezgin Şekerdağ açıklamalarda bulunuyor
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Türkiye

CANLI: Cumhurbaşkanı Erdoğan Kovid-19 aşısı yaptırdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Şehir Hastanesi'nde Kovid-19 aşısı yaptırdı.

14.01.2021
CANLI: Cumhurbaşkanı Erdoğan Kovid-19 aşısı yaptırdı

Ankara

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Şehir Hastanesi’nde CoronaVac aşısının ilk dozunu yaptırmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Ben de aşı oldum" paylaşımı

Erdoğan, sosyal medya uygulaması Telegram'dan yaptığı paylaşımda, "Ben de aşı oldum" ifadelerini kullandı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları kaydetti: 

"Başarıyla devam eden aşı programımızda şu ana kadar 254 bin sağlık çalışanımız ilk doz aşılarını oldu. Ben de onlara katılarak aşılandım. İnşallah çok kısa süre içinde tüm vatandaşlarımızı aşılamayı hedefliyoruz. Hayırlı uğurlu olsun."


Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kovid-19 aşısı olan sağlık çalışanı sayısının Türkiye genelinde 300 bine yaklaştığını bildirdi.

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