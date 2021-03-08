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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da AK Parti Kadın Kolları 6. Olağan Kongresi'ne katılıyor.
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Türkiye

CANLI: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Ülkemizi 2023 hedeflerine birlikte ulaştıracak, 2053 vizyonunu evlatlarımıza miras bırakacağız." dedi.

08.03.2021
CANLI: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Ankara

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da gerçekleştirilen AK Parti Kadın Kolları 6. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada "Ülkemizi 2023 hedeflerine birlikte ulaştıracak, 2053 vizyonunu evlatlarımıza miras bırakacağız." dedi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Toplam üyemiz 11,5 milyon. Hiçbir partinin böyle bir üyesi yok. Sadece kadın kollarımızın üye sayısı 5,5 milyon." diye konuştu.

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