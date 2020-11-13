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Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşuyor
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CANLI: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tekirdağ Şehir Hastanesinin açılış töreninde konuşuyor.

13.11.2020
CANLI: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Tekirdağ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tekirdağ Şehir Hastanesinin açılış töreninde konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Seçim meydanlarında ne söz verdiysek, göreve geldiğimizde onları tek tek hayata geçirmenin çabası içindeyiz. Girdiğimiz her seçimde bizi zafere taşıyan, 18 yıldır bizi iktidarda tutan sır, 83 milyonun her biriyle tesis ettiğimiz sarsılmaz bağdır." dedi.

"Kovid-19 hastalığının bir süre daha bizimle olacağının farkındayız." diyen Erdoğan, "Nitekim son haftalarda dünya genelinde vaka, hasta ve vefat sayılarında yaşanan tırmanış, bu acı gerçeği hepimize hatırlatmaktadır." şeklinde konuştu.

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