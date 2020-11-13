CANLI: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tekirdağ Şehir Hastanesinin açılış töreninde konuşuyor.
Tekirdağ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tekirdağ Şehir Hastanesinin açılış töreninde konuşuyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Seçim meydanlarında ne söz verdiysek, göreve geldiğimizde onları tek tek hayata geçirmenin çabası içindeyiz. Girdiğimiz her seçimde bizi zafere taşıyan, 18 yıldır bizi iktidarda tutan sır, 83 milyonun her biriyle tesis ettiğimiz sarsılmaz bağdır." dedi.
"Kovid-19 hastalığının bir süre daha bizimle olacağının farkındayız." diyen Erdoğan, "Nitekim son haftalarda dünya genelinde vaka, hasta ve vefat sayılarında yaşanan tırmanış, bu acı gerçeği hepimize hatırlatmaktadır." şeklinde konuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.