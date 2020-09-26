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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep’te “Teknofest 2020 Ödül Töreni”ne katılıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
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Türkiye

CANLI: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep’te “Teknofest 2020 Ödül Töreni”nde konuşuyor.

26.09.2020
CANLI: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Gaziantep

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep’te “Teknofest 2020 Ödül Töreni”nde konuşuyor.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yapay zekadan siber güvenliğe kadar her alanda çığır açacak yenilikler burada tohumlanacak, filiz bulacak, kök ve boy salacak." dedi.

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