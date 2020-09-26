CANLI: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep’te “Teknofest 2020 Ödül Töreni”nde konuşuyor.
Gaziantep
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep’te “Teknofest 2020 Ödül Töreni”nde konuşuyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yapay zekadan siber güvenliğe kadar her alanda çığır açacak yenilikler burada tohumlanacak, filiz bulacak, kök ve boy salacak." dedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.