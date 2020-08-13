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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda konuşuyor
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Türkiye

CANLI- Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda konuşuyor.

13.08.2020
CANLI- Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda konuşuyor.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, "Şimdiye kadar ne yaptıysak, neyi başardıysak CHP'nin takoz ve gerilim siyasetine rağmen başardık." dedi.

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