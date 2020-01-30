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Cumhurbaşkanı Erdoğan 5. Anadolu Medya Ödülleri töreninde konuşuyor Cumhurbaşkanı Erdoğan 5. Anadolu Medya Ödülleri töreninde konuşuyor
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Türkiye

CANLI: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5. Anadolu Medya Ödülleri Töreni'nde konuşuyor.

30.01.2020
CANLI: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, JW Marriott Otel'deki 5. Anadolu Medya Ödülleri Töreni'nde konuşuyor.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemizin ve milletimizin birlik, beraberlik, kardeşlik, dayanışma içinde olması gereken bir dönemde içindeki kini ve nefreti kusanlar mı var, hemen bunların karanlık yüzlerini faş edip, kendilerini adeta sokağa çıkamaz hale getirmeliyiz." dedi.

Erdoğan, yürüttükleri siyasetle, yeni Mondroslara mecbur bırakmak isteyenlerin oyunlarını bozduklarını söyledi.

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