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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya'da Önder İmam Hatipliler Kurultayı programında konuşuyor
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CANLI: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya İnönü Üniversitesi’nde düzenlenen “Önder İmam Hatipliler Buluşması”nda konuşuyor

08.09.2019
CANLI: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Malatya

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya İnönü Üniversitesi’nde düzenlenen “Önder İmam Hatipliler Buluşması”nda konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında, "İstanbul Büyükşehir gibi el değiştiren bazı belediyelerde 28 Şubat dönemini hatırlatan uygulamalara imza atılıyor." ifadelerini kullandı.

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