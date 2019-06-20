CANLI: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hasan Doğan Spor Kompleksi bahçesinde Bahçelievler Toplu Açılış Töreni'nde konuşuyor.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hasan Doğan Spor Kompleksi bahçesinde Bahçelievler Toplu Açılış Töreni'ne katılıyor.
"Ekrem İmamoğlu sicili, Sayıştay raporlarıyla tespitli şekilde bozuktur"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bunlarda (CHP) yalan tepeden tırnağa hepsinde ganimet. Genel Başkanları nasıl yalan söylüyorsa aynen adayları da öyle yalancı ve bunlar aynı zamanda da yalanın ötesinde her türlü oyunu da oynuyor." dedi.
"11 kamu zararıyla ilgili işlem tespit edilmiştir"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde kamu zararıyla ilgili işlem tespit edildiğini söyleyerek şöyle dedi:
"Bu kişinin Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminin sadece 2016 yılı faaliyetleriyle ilgili 11 kamu zararıyla ilgili işlem tespit edilmiştir, Sayıştay tarafından." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu adayın (Ekrem İmamoğlu) sicili, Sayıştay raporlarıyla tespitli şekilde bozuktur." dedi.
"Şimdi bu şahıs, 'Kim çaldı?' diyor. Fail ortada, 29 puandan 13 puana nasıl indi?"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şimdi bu şahıs, 'Kim çaldı?' diyor. Bunu bize sormayacaksın, bunu sen kendine soracaksın. Fail ortada, 29 puandan 13 puana nasıl indi?" dedi.
İmamoğlu-Küçükkaya görüşmesi
İmamoğlu-Küçükkaya görüşmesine değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:
"Tespit ettik, görüşmenin süresi 45 dakika, aynı odada birlikte kalmışlar, yani soruları çalmışlar."
İBB'de verilerin kopyalanması
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(İBB'de verilerin kopyalanması) Derdi verileri korumak değil onları alıp bir yerlere servis etmektir. Bu FETÖ metodudur, FETÖ." dedi.
Yıldırım-İmamoğlu canlı yayını
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Ekrem İmamoğlu) Çıktığı televizyon programında Binali Bey'in soruları istediği yalanını yüzü kızarmadan söyleyebiliyor." dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul seçimlerine ilişkin, "Bu sadece vitrin süsü olarak seçilse bile belediye başkanlığı yapacak o kadar, vitrin süsü. En ufak bir yanlışta karşısına Meclis dikilecek." ifadelerini kullandı.
"Mısır adli makamlarına sesleniyorum: Zalimler için yaşasın cehennem"
Mısır'ın seçilen ilk cumhurbaşkanı olan Muhammed Mursi'nin hayatını mahkeme salonunda kaybetmesini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:
"Mısır yönetimine sesleniyorum, Mısır adli makamlarına sesleniyorum: Zalimler için yaşasın cehennem"Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.