Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.51
Dolar
5.76
BIST 100
94,598.99
Altın
1,381.91
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bahçelievler'de Toplu Açılış Töreni"nde konuşuyor
logo
Türkiye

CANLI: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hasan Doğan Spor Kompleksi bahçesinde Bahçelievler Toplu Açılış Töreni'nde konuşuyor.

20.06.2019
CANLI: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

 Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hasan Doğan Spor Kompleksi bahçesinde Bahçelievler Toplu Açılış Töreni'ne katılıyor.

"Ekrem İmamoğlu sicili, Sayıştay raporlarıyla tespitli şekilde bozuktur"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bunlarda (CHP) yalan tepeden tırnağa hepsinde ganimet. Genel Başkanları nasıl yalan söylüyorsa aynen adayları da öyle yalancı ve bunlar aynı zamanda da yalanın ötesinde her türlü oyunu da oynuyor." dedi.

"11 kamu zararıyla ilgili işlem tespit edilmiştir"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde kamu zararıyla ilgili işlem tespit edildiğini söyleyerek şöyle dedi:

"Bu kişinin Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminin sadece 2016 yılı faaliyetleriyle ilgili 11 kamu zararıyla ilgili işlem tespit edilmiştir, Sayıştay tarafından." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu adayın (Ekrem İmamoğlu) sicili, Sayıştay raporlarıyla tespitli şekilde bozuktur." dedi.

"Şimdi bu şahıs, 'Kim çaldı?' diyor. Fail ortada, 29 puandan 13 puana nasıl indi?"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şimdi bu şahıs, 'Kim çaldı?' diyor. Bunu bize sormayacaksın, bunu sen kendine soracaksın. Fail ortada, 29 puandan 13 puana nasıl indi?" dedi.

İmamoğlu-Küçükkaya görüşmesi

İmamoğlu-Küçükkaya görüşmesine değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tespit ettik, görüşmenin süresi 45 dakika, aynı odada birlikte kalmışlar, yani soruları çalmışlar."

İBB'de verilerin kopyalanması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(İBB'de verilerin kopyalanması) Derdi verileri korumak değil onları alıp bir yerlere servis etmektir. Bu FETÖ metodudur, FETÖ." dedi.

Yıldırım-İmamoğlu canlı yayını

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Ekrem İmamoğlu) Çıktığı televizyon programında Binali Bey'in soruları istediği yalanını yüzü kızarmadan söyleyebiliyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul seçimlerine ilişkin, "Bu sadece vitrin süsü olarak seçilse bile belediye başkanlığı yapacak o kadar, vitrin süsü. En ufak bir yanlışta karşısına Meclis dikilecek." ifadelerini kullandı.

"Mısır adli makamlarına sesleniyorum: Zalimler için yaşasın cehennem"

Mısır'ın seçilen ilk cumhurbaşkanı olan Muhammed Mursi'nin hayatını mahkeme salonunda kaybetmesini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mısır yönetimine sesleniyorum, Mısır adli makamlarına sesleniyorum: Zalimler için yaşasın cehennem"

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
BM Libya krizinde yetersiz kalıyor
Doğu Akdeniz enerji denklemi ve Rum kesiminin hukuksuz tasarrufları
Trump ekonomik savaşta dümeni ticaretten kura çevirdi
İran medyası Mursi'nin vefatını şaşı gördü
Muhammed Mursi: Kararlı bir duruş, gururlu bir mücadele ve onurlu bir ömür

Benzer haberler

'Yavuz gemisi Türkiye'nin kararlılığının en somut ifadesidir'

'Yavuz gemisi Türkiye'nin kararlılığının en somut ifadesidir'

'Darbe girişimine katılan bütün sanıklar hak ettikleri cezaları alacak'

'Cemal Kaşıkçı gibi Mursi'nin de dramının unutturulmasına izin vermeyeceğiz'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu milletin en büyük gücü birliği ve kadim kardeşliğidir

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu milletin en büyük gücü birliği ve kadim kardeşliğidir
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ahmet Kaya'nın topraklarımıza getirilmesi için her şeyi yaparız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ahmet Kaya'nın topraklarımıza getirilmesi için her şeyi yaparız
Oktay'dan 15 Temmuz şehidinin ailesine ziyaret

Oktay'dan 15 Temmuz şehidinin ailesine ziyaret