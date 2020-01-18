CANLI: Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul Havalimanı-Gayrettepe arası ulaşım 35 dakikada sağlanacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro projesinin ilk ray kaynak törenine katılıyor.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro projesinin ilk ray kaynak törenine katılıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro hattı, ülkemizin kazı çalışmaları en hızlı yürütülen projesidir. Uzunluğu 37,5 kilometreyi bulan ve 9 istasyondan oluşan bu metro güzergahı, İstanbul'daki diğer toplu taşıma hatlarıyla da bağlantılıdır. Ülkemizin ilk hızlı metrosu ünvanını kazanacak bu hatla havalimanı Gayrettepe arasındaki ulaşım 35 dakikada sağlanacak. Hızlı tren hatlarıyla İstanbul'u ülkemizin dört bir noktasına bağlayacağız. Bizim için hizmette rekabet siyasi rekabetten önde gelir. İstanbul'un projeleri bu şehrin mahalli yönetimlerine bırakılamayacak kadar önemlidir, hayatidir, büyüktür." ifadelerini kullandı.
"Sosyal konutlara müracaatlar 1 milyonu aştı"
100 bin Sosyal Konut Projesiyle ilgili de konuşan Erdoğan, "Müracaatlar ne oldu biliyor musunuz? 1 milyonu aştı." dedi.
"Belediyeler görevini yerine getirmiyor diye halkımızın mağduriyetine göz yumacak değiliz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İşi siyasi şaklabanlığa vurup sadece kendi hesaplarınızın ardından giderseniz, millet de size ilk fırsatta dersinizi verir. Şehrine hizmet getirmek isteyen her belediyeye partisine bakmaksızın destek veriyoruz. İstanbul'da da yapılan her hayırlı işin yanında yer alırken bizim hayata geçirmeye çalıştığımız hayırlı işlerin önünün kesilmesine de izin vermeyeceğiz. Belediyeler görevlerini yerine getirmiyor diye halkımızın mağduriyetine göz yumacak da değiliz." diye konuştu.
"Galataport'un tamamı yıl sonu bitecek"
Galataport Projesi'ne ilişkin açıklamalarda bulunan Erdoğan, "İnşallah mayıs sonu ilk etabı bitecek, yıl sonu tamamı bitecek." ifadelerini kullandı.
"Kanal İstanbul'un maliyeti 75 milyar lira olarak hesaplanıyor"
Konuşmasında Kanal İstanbul projesine de değinen Erdoğan, "Kanal İstanbul'a karşı çıkanların, bu projenin aslında ne olduğu konusunda en küçük bir bilgileri veya fikirleri bulunmadığından eminiz. Kanal İstanbul'un inşa maliyeti birilerinin söylediği gibi 125 milyar lira değil, şu an itibarıyla 75 milyar lira olarak hesaplanıyor. Projenin finansmanında ve inşasında inşallah herhangi bir sıkıntı yaşamayacağız." dedi.
"Atatürk Havalimanı'nın şeref salonu var"
Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul Havalimanı'yla ilgili tartışmalara ilişkin ise, "Neymiş efendim? 'Putin, İstanbul Havalimanı'na inmemiş.' Atatürk Havalimanı'nın şeref salonu var, onları orada ağırlıyoruz ve biz de orayı kullanıyoruz. Sayın Putin de oraya gelmiştir, orada karşılanmıştır." şeklinde konuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.