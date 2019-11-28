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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Din Şurası Kapanış Programı'nda konuşuyor Çavuşoğlu IKBY Başbakanı Barzani ile ortak basın toplantısı düzenliyor Şehidimizi uğurluyoruz
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Türkiye

CANLI: Cumhurbaşkanı Erdoğan: İslam bize göre değil, biz İslam'a göre hareket edeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Din, kişinin hayatına nüfuz etmezse, kişi zamanla yapıp ettiklerini dinleştirme yanlışına düşer. Bunun için İslam bize göre değil, biz İslam'a göre hareket edeceğiz." dedi.

28.11.2019
CANLI: Cumhurbaşkanı Erdoğan: İslam bize göre değil, biz İslam'a göre hareket edeceğiz

Ankara

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Din Şurası Kapanış Programı'nda konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dini, hayattan tecrit eden, belli kalıplara, şekillere, davranışlara hapseden dogmatik bir anlayışa itibar etmeyeceğiz." dedi.

"Bir Müslüman, dinini hayatın şartlarına göre değil, hayatını inancının esaslarına göre uyarlamakla mükelleftir." diyen Erdoğan, şunları söyledi:

"Şayet insan inandığı gibi yaşamazsa, bir süre sonra yaşadığı gibi inanmaya başlar. Din, kişinin hayatına nüfuz etmezse, kişi zamanla yapıp ettiklerini dinleştirme yanlışına düşer. Bunun için İslam bize göre değil, biz İslam'a göre hareket edeceğiz."

"Hakla batılı karıştıran amorf inanç sistemlerinin genç kuşaklar arasında rağbet görmesinden endişe ediliyor." ifadesini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Paylaşmanın yerini bencilliğin, dayanışmanın yerini yıkıcı rekabetin, diğerkamlığın yerini umursamazlığın, mahremin yerini teşhirciliğin, tevazunun yerini kibrin, merhametin yerini vicdansızlığın, evliliğin yerini gayrimeşru ilişkilerin aldığı zorlu, sıkıntılı, garip bir dönemin içindeyiz." diye konuştu.

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