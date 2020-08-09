CANLI: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Büyük ve güçlü Türkiye hedefimize kararlılıkla yürüyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gebze'de TÜBİTAK Mükemmeliyet Merkezleri Açılış Töreni'nde konuşuyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gebze'de TÜBİTAK Mükemmeliyet Merkezleri Açılış Töreni'nde konuşuyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında, "Dünya genelinde belirsizliklerin arttığı, yatırımların yavaşladığı dönemde biz ardı ardına açılışlar gerçekleştirdik." dedi.
Erdoğan, "Birileri fildişi kulelerde ahkam keserken, milletimize karamsarlık yayarken, biz büyük ve güçlü Türkiye hedefimize kararlılıkla yürüyoruz." ifadelerini kullandı.
"TÜBİTAK Fen Lisemiz öğrenci almaya başlayacak"
"Türkiye'nin adını bilim olimpiyatlarında daha yükseğe taşıyacak TÜBİTAK Fen Lisemiz 2021-2022 eğitim öğretim yılından itibaren öğrenci almaya başlayacak." ifadelerini kullanan Erdoğan, "TÜBİTAK SAGE Çevresel Test Merkezi sayesinde silah sistem projeleri başta olmak üzere, tüm çevre şart testleri uluslararası standartlarda ülkemizde icra edilecektir." şeklinde konuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.