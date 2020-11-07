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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kahramanmaraş 7. Olağan İl Kongresi'nde konuşuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kahramanmaraş 7. Olağan İl Kongresi'nde konuşuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'nde (KSÜ) öğrenim gören siyam ikizleri Sema ve Ayşe Tanrıkulu ile görüştü
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CANLI: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Anadolu topraklarından bölgemiz ve dünyaya barış ve huzur getirecek mücadelenin içindeyiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir asır önceki gibi bizi yok etmek istedikleri Anadolu topraklarından bölgemiz ve dünyaya barış ve huzur getirecek mücadelenin içindeyiz." dedi.

07.11.2020
CANLI: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Anadolu topraklarından bölgemiz ve dünyaya barış ve huzur getirecek mücadelenin içindeyiz Fotoğraf: Aytaç Ünal / AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kahramanmaraş 7. Olağan İl Kongresi'nde konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir asır önceki gibi bizi yok etmek istedikleri Anadolu topraklarından bölgemiz ve dünyaya barış ve huzur getirecek mücadelenin içindeyiz." dedi.

Erdoğan, "Kuruyan dallar budandıkça çok gür bir şekilde hedeflerimize ilerlemeyi sürdürüyoruz." diye konuştu.

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