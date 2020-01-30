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Çin’in Vuhan şehrinde mahsur kalan 34 Türk, 7 Gürcü, 7 Azerbaycan'lı, 1 Arnavutluk vatandaşını Türkiye’ye getirmek için hazırlanan ambulans uçak, Etimesgut Askeri Havalimanı’ndan uğurlanıyor
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CANLI: Çin'deki Türk vatandaşlarını tahliye operasyonu başlıyor

Vuhan kentindeki Türkleri ülkeye getirecek, ambulansa dönüştürülen A400M askeri kargo uçağı, Etimesgut Askeri Havaalanı'na indi.

Duygu Yener, Özcan Yıldırım   | 30.01.2020
CANLI: Çin'deki Türk vatandaşlarını tahliye operasyonu başlıyor Fotoğraf: Aytaç Ünal/AA

Ankara

Çin'deki Türk vatandaşlarının Türkiye'ye getirilmesi

Yeni tip koronavirüs salgınının yaşandığı Çin'in Vuhan kentinde yaşayan Türk vatandaşlarını Türkiye'ye getirecek askeri kargo uçağı Kayseri'den Etimesgut Askeri Havaalanı'na geldi. Kayseri 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığından kalkan ambulansa dönüştürülen Türk Hava Kuvvetlerine ait A400M kargo uçağı, sağlık ekipleri ve ekipmanı aldıktan sonra Çin'e hareket edecek.

Vuhan kentindeki Türkleri ülkeye getirecek, ambulansa dönüştürülen A400M askeri kargo uçağı, Etimesgut Askeri Havaalanı'na indi.

Yeni tip koronavirüs salgınının yaşandığı Çin'in Vuhan kentindeki Türk vatandaşlarını Türkiye'ye getirecek askeri kargo uçağı, Kayseri'den Etimesgut Askeri Havaalanı'na geldi.

Kayseri 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığından kalkan, Türk Hava Kuvvetlerine ait A400M kargo uçağı, Sağlık Bakanlığınca planlanan büyük tahliye operasyonu kapsamında, sağlık ekiplerini ve ekipmanı aldıktan sonra Çin'e hareket edecek.

Ambulans uçak, salgının yaşandığı Vuhan'da yaşayan ve Türkiye'ye dönme taleplerini ileten vatandaşları, sağlık ekipleri ve enfeksiyon uzmanları eşliğinde Türkiye'ye getirecek.

 
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