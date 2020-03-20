Euro
6.98
Dolar
6.48
BIST 100
87,933.58
Altın
1,513.64
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, AA Editör Masası'nın konuğu oluyor İdlib'de şehit olan Piyade Onbaşı Ramazan Nayir için memleketi Sivas'ta cenaze töreni düzenleniyor
logo
Türkiye

CANLI: Bakan Selçuk, AA Editör Masası'nın konuğu

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Anadolu Ajansı Editör Masası'nın konuğu.

20.03.2020
CANLI: Bakan Selçuk, AA Editör Masası'nın konuğu

Ankara

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Anadolu Ajansı Editör Masası'nın konuğu. 

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, "Türkiye çapındaki kuruluşlarımızda hijyen ve mesafe kurallarına, 14 kurala harfiyen uyuluyor." dedi.

Selçuk, "Türkiye genelinde 153'ü devlete ait olmak üzere 400'ü aşkın huzurevimiz var, her birini günlük kontrol ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüs ile birlikte Türkiye'de e-ticaret satışları arttı
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Tedbire tevessül için bu cuma fiilen camilere gidemiyoruz
Koronavirüs testi yaptıranlar sonuçlara 'eNabız'dan ulaşabilecek
Çinli yetkililer, yeni tip koronavirüsten ölen doktor Li'nin ailesinden özür diledi
Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bini aştı

Benzer haberler

CANLI: Bakan Selçuk, AA Editör Masası'nın konuğu

CANLI: Bakan Selçuk, AA Editör Masası'nın konuğu

Biyometrik Kimlik Doğrulama Sistemi uygulaması askıya alındı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk kadınlarla buluştu