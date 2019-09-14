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Çankırı'da 4,1 büyüklüğünde yeni deprem

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Orhan Onur Gemici   | 14.09.2019
Çankırı'da 4,1 büyüklüğünde yeni deprem

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Çerkeş ilçesinde saat 21.08'de, 10.22 kilometre derinlikte ve 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Çerkeş'te saat 09.00'da 4,7, saat 09.03'te 4,8 ve saat 14.46'da 4,3 büyüklüğünde yer sarsıntıları olmuştu. 

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